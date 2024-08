Alberto Aceves

Javier Aguirre y Rafael Márquez, técnico y auxiliar de la selección mexicana, bajan al mismo tiempo de una camioneta blanca en el Centro de Alto Rendimiento. Detrás de ellos aparecen el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, y el director deportivo del Tricolor, Duilio Davino, con micrófono en mano. Los dos saludan y esperan su turno para la presentación del nuevo grupo de trabajo rumbo al Mundial de 2026 y 2030. No venimos a tapar un agujero ni a apagar ningún incendio , dice El Vasco, de traje azul sin corbata, mientras observa en primera fila las diapositivas de un plan diseñado a seis años por los federativos.

Aunque es el mismo documento que tuvo en sus manos Jaime Lozano, relevado al quedar fuera en fase de grupos de la Copa América, el experimentado seleccionador no tiene temor de que el anunciado proyecto llegue a su fin antes de lo acordado. Confío en mi trabajo, pero para nadie es ningún secreto que los resultados mandan en el futbol , señala el experimentado seleccionador. El objetivo final es 2026. Si hay voluntad, ilusión y una buena base de jugadores, todo se compensa. Ayuda mucho que no tengamos eliminatoria en la zona. El proyecto existe. Si los resultados salen mal, no hay blindaje que valga .

Durante una conferencia de más de 50 minutos, Aguirre responde preguntas que van desde el futbol hasta el lugar donde vivirá en el país, luego de más de 15 años en Europa. Voy a seguir en mi casa de Prolongación Bosques de Reforma , sostiene con humor, a pesar de la incomodidad de Márquez al hablar de ese tema. Me ofende un poco, porque es como cuestionar mi compromiso con la selección. Para mí, este es un máster que voy a hacer con el mejor entrenador que ha tenido México , agrega el ex capitán, cinco veces mundialista.

Para la elección de Márquez como su auxiliar, El Vasco –por tercera vez en el cargo tras las Copas de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010– enumera una serie de atributos correspondientes a su carrera. Mi charla con Rafa fue frontal. Surgió su nombre en estas dinámicas de trabajo que tuve con Ivar y Duilio, estaba en la puerta de dirigir al Barcelona y él aceptó , explica y, de forma paralela, niega la posibilidad de que Lozano estuviera considerado en su cuerpo técnico. Nunca lo hablamos. Nunca estu-vo en la mesa. Fue una propuesta, pero yo nunca tuve esa posibilidad .

El cuerpo técnico nacional estará integrado también por el español Toni Amor (auxiliar) y Pol Llorente (preparador físico), además del entrenador de porteros Joseba Ituarte, también originario del país de la península ibérica. Su debut internacional será en septiembre, cuando el Tricolor enfrente a Nueva Zelanda y Canadá, el 7 y 10, en Estados Unidos. Si el jugador tiene calidad, yo no miro la edad. Jugará el que mejor esté. Creo en el cambio generacional, en los jóvenes mexicanos y hay calidad , indica.