De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 9

El deporte es impredecible. Los pronósticos y la fría estadísti-ca pueden tambalearse ante lo inesperado, como sucedió a la marchista mexicana Alegna González, una de las apuestas más fuertes de la delegación tricolor para subir al podio olímpico en París 2024.

La andarina chihuahuense llegó con el esperanzador respaldo de ser la número cinco del ranking, algo que la colocaba como seria aspirante a uno de los sitios de medalla. Sin embargo, a pesar de que durante los primeros 15 kilómetros camina-ba en el equipo puntero, la constancia del paso se desvaneció en el último tramo antes del final.

A cinco kilómetros de la meta, González empezó a perder posiciones. La joven avanzaba con el vai-vén nervioso de su disciplina, presionada cuando empezó a perder terreno ante las otras competidoras. El rezago nunca pudo acortarse y la mexicana fue incapaz de remontar.

González terminó en el quin-to lugar. Una posición que replicó lo que consiguió en los Juegos de Tokio 2020, donde también termi-nó en ese peldaño. No hubo evolución en sus resultados y eso le dejó una profunda decepción y el enojo por no poder sobreponerse en la competencia.

No me di por vencida, luché durante toda la competencia, pero no me funcionó. Quiero la revancha en mi próxima prueba aquí; no me quiero ir sin nada , dijo la andarina de 25 años.

La china Jiayu Yang, poseedora del récord mundial y olímpico logró el oro (1:25.53), María Pérez, de España, la plata (1:26.19), y Jemima Montag, de Australia, el bronce (1:26.25). La tricolor logró una marca de 1:27.14, en los 20 kilómetros.

Las también mexicanas Alejandra Ortega e Ilse Guerrero ocuparon los sitios 24 y 39, respectivamente.

Ahora, Alegna González intentará sacarse ese sentimiento de derrota en la prueba de relevo mixto junto con Ever Palma el miércoles 7 de agosto.

Siempre me he puesto me-tas grandes, la gente podrá decir lo que quiera, pero al final impor-ta lo que piense yo , añadió.

Varones, sin podio

La marcha varonil tendrá que esperar otros cuatro años para intentar subir al podio olímpico.

Noel Alí Chama (1:20.19h) y Ricardo Ortiz (1.20.27h) finalizaron en los sitios 13 y 14, respectivamente, mientras José Luis Doctor fue descalificado de la competen-cia de 20 kilómetros por acumu-lación de amonestaciones.

Aunque iniciaron con buen ritmo la competencia, los andarines no aguantaron el paso de los líderes.

El ecuatoriano Daniel Pintado se llevó el oro (1:18.55), el brasileño Caio Bonfim, la plata (1:19.09), y el español Álvaro Marín, el bronce (1:19.11).

Estos resultados reflejan que México aún no recupera el lugar que alguna vez tuvo en la marcha. El último tricolor varonil en ganar una medalla fue Noé Hernández, quien obtuvo plata en Sídney 2000; Guadalupe González logró la pla-ta en Río de Janeiro 2016, la primera en la rama femenil en la historia de nuestro país.

La boxeadora Fátima Herrera queda fuera

En el boxeo, otro de los deportes que fueron insignias tricolores, la mexicana Fátima Herrera, se des-pidió de los Juegos de París tras perder por decisión unánime ante la turca Buse Naz Cakirogl, en octavos de final de 50 kilogramos.