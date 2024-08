Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 2 de agosto de 2024, p. 32

En el Partido Acción Nacional (PAN) capitalino arreció la disputa por la presidencia local, a la que aspiran la vicecoordinadora de la bancada en el Congreso, Luisa Gutiérrez Ureña –relacionada con actores involucrados con el cártel inmobiliario en Benito Juárez–, y Rafael Medina Pederzini, detenido en Brasil durante el Mundial de Futbol en 2014 por presunto abuso sexual.

Desde hace varias semanas comenzaron a hacerse públicos ambos nombres como aspirantes para renovar la dirigencia de ese partido. Ayer, un grupo cercano a Gutiérrez emitió un comunicado para asegurar que Medina es el candidato de Morena para desestabilizar la unión entre panistas capitalinos , pues, aseguraron, no cuenta con los votos para ser nominado como candidato.

No queremos a un ex reo de líder de partido, un violentador sexual que estuvo en la cárcel en Brasil y luego exiliado en Estados Unidos varios años. No puede alguien así regresar a México y exigir una posición de esta magnitud en el panismo de la capital , aseveraron diversos simpatizantes del PAN de las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Incluso, afirmaron que diputados locales y ex dirigentes panistas “ven en Rafa Medina –como le dicen los panistas– el Alito Moreno ‘que llevamos dentro’.

Medina Pederzini tiene que mantenerse al margen de este proceso que aún no inicia de manera formal y dejar de hacerle el caldo gordo a Morena.

Otra disputa en marcha

Actualmente se disputa la presidencia nacional del PAN, a la que aspira Jorge Romero, ex delegado de la alcaldía Benito Juárez, en cuya administración se inició la construcción ilegal de pisos adicionales. El actual diputado federal es considerado el líder de los panistas en la Ciudad de México.

Una vez que sea definida la dirigencia, empezará el proceso de elección de la presidencia local del partido, lo que se prevé suceda en el último trimestre del año.

La actual vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Luisa Gutiérrez, aspira a este puesto. Es cercana al ex delegado de Benito Juárez Christian von Roehrich de la Isla, quien se encuentra en prisión por acusaciones de presunta corrupción relacionada con el sector inmobiliario.

De acuerdo con su currículum, Gutiérrez fue funcionaria de dicha demarcación en dos periodos: de 2018 a 2020 se desempeñó como directora jurídica, y de 2020 a 2021 como directora de verificación.