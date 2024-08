Jared Laureles

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 14

En un proceso opaco y sin la supervisión de autoridades laborales, el dirigente de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, se perfila para relegirse y dirigir el sindicato hasta 2028, con lo que sumará 52 años en el poder y superará a Fidel Velázquez, extinto líder de la Confederación de Trabajadores de México.

Sin que las autoridades laborales hayan dado a conocer resultados oficiales, dado que deben analizarse las posibles inconformidades, la Comisión Nacional Electoral del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), responsable del proceso, informó que el candidato único registrado en la elección obtuvo 34 mil 323 votos a favor. Agregó que se contabilizaron 2 mil 344 nulos, aunque no aclaró si hubo sufragios en contra.

En la votación, a la que estuvieron convocados más de 61 mil afiliados, entre jubilados y activos, 8 mil 461 trabajadores sufragaron a favor de Hernández Juárez en las secciones matriz y 25 mil 862 en las foráneas, detalló la comisión en los canales oficiales del STRM.

Además, por esa misma vía aseguró que no se reportaron a esta comisión electoral incidentes ni se recibieron quejas, protestas o inconformidades .

No hubo supervisión

La jornada, que se realizó en 188 secciones del sindicato durante dos semanas, del 15 al 29 de julio, no fue supervisada por alguna autoridad laboral, por lo que no había garantías para que no se rellenaran las urnas , reprocharon telefonistas disidentes.

El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez, confirmó que el STRM no solicitó el acompañamiento de esta institución, por lo que no participaron verificadores durante el proceso.