El informe Intimate partner violence against adolescent girls: regional and national prevalence estimates and associated country-level factors (Violencia de pareja contra las adolescentes: estimaciones de prevalencia regional y nacional y factores asociados a nivel de país) revela que la violencia de pareja contra las adolescentes es más frecuente en países y regiones de ingreso bajo, en lugares con menor número de niñas en secundaria y donde tienen derechos legales de propiedad y de sucesión más débiles en comparación con los hombres.

La OMS subraya que el matrimonio infantil (antes de los 18 años) acrecienta considerablemente los riesgos, ya que la diferencia de edad conyugal genera desequilibrios de poder, dependencia económica y aislamiento social, todo lo cual incrementa la probabilidad de abusos .

Por regiones, las estimaciones más recientes señalan que las niñas y adolescentes más afectadas por la violencia de pareja residen en Oceanía (47 por ciento) y África Subsahariana central (40 por ciento), mientras las tasas más bajas se encuentran en Europa central (10 por ciento) y Asia central (11 por ciento).