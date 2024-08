Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 6

Ante la división de opiniones entre los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sigue sin definirse si Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, calumnió a Morena al llamarlo narcopartido en el segundo debate presidencial, el pasado 28 de abril.

Aunque se tenía previsto que en la sesión de ayer se aprobara un fallo sobre el tema, el asunto fue retirado luego de que el magistrado Felipe de la Mata propuso revocar la sentencia de la sala regional especializada que acreditó la calumnia. Lo anterior, por omitir valorar si los dichos de Gálvez podían considerarse o no una opinión en temas de interés público y, por tanto, estar amparados en la libertad de expresión.

Consideró que además la sala especializada, que impuso a la hidalguense una multa de 32 mil 571 pesos por este asunto, violó el principio de exhaustividad .

Al discutir el proyecto, que surge a raíz de una impugnación de la ex candidata y del PRI, Reyes Rodríguez y Janine Otálora coincidieron en que si bien no se acredita la calumnia, se debió analizar el tema en el contexto del debate presidencial y no estrictamente en el de propaganda político-electoral.