Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 3

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no hay parejura en la cobertura que se está dando en las fracturas que hay en el seno de los partidos de oposición.

Destacó que mientras se ha puesto el enfoque en las diferencias que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tiene con varios de sus correligionarios, pocos hablan de las confrontaciones que se están dando en PAN.

Al preguntarle en la mañanera en torno a que la actual Legislatura no pudo desahogar la solicitud de desafuero contra Alito Moreno, el mandatario afirmó en principio que no deseaba ahondar en el tema, aunque al final se pronunció.

“En eso ya no me quiero meter, no, no, ya no. Después me echan la culpa a mí de todo. ¿Cómo le dicen al señor Moreno? ¿Alito?, sino (ahora) le llaman Amlito. No, no meternos en eso, respetar. Tienen sus deferencias internas los partidos. También en eso no hay parejura, porque están peleando los del PAN igual o más, pero ahí no dicen mucho”.