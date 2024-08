Adiós, querido Carlos

l ciclo de la vida se cierra inexorable. Amigos, colegas, conocidos, personas cercanas se han ido. El fin de la vida no transige, llega sin más y sienta sus reales. Ha terminado el ciclo de Carlos Tello. Le tenía y le tengo un aprecio singular. Se ha ido poniendo en su partida ese carácter de discreción y sencillez que puso a su vida: no habrá honras fúnebres. Fue un economista que conoció como pocos las entrañas de la economía pública, fue también un funcionario público de alto nivel colmado de compromiso con el pueblo y con la nación. A ese panteón de los ilustres pertenece.

José Blanco

Lula y su cercanía a países capitalistas

En los momentos difíciles se conoce a los amigos... y a los camaradas. De Gabriel Boric no era previsible un gesto solidario con Nicolás Maduro, si desde ese mismo gobierno no hubo respuesta a los documentos sobre Venezuela que presentó la ex presidenta Michelle Bachelet, como alta comisionada de la ONU. Fue un mensaje para Estados Unidos expresado en el golpe blando de Trump en detrimento del país venezolano. Tampoco es rara ya la conducta de Lula da Silva, por cierto, vinculado en negocios raros con la propia Bachelet en torno a Odebrecht. En su actual mandato, Lula ha hecho evidente su cercanía en reuniones a los países capitalistas. No es censurable si se pretende mejorar asuntos para su país. Pero la reciente actitud del brasileño hacia Maduro, que éste recriminó antes de los comicios, ya planteaba una actitud extraña. El no se sumó a las naciones socialistas y progresistas que han reconocido la relección. Las evidencias no son sorpresivas.

Tere Gil

Andanada contra Venezuela y la disputa interimperialista

Obligado a romper su propio y ortodoxo manual de procedimientos, del fondo a las formas del poder y autoritarismo, sólo le queda recurrir a su instinto bestial en una escalada inmisericorde contra lo que prácticamente es el último bastión que le da oxígeno ante la inminente derrota económica en la disputa hegemónica mundial. Así, con todas sus garras, se aferra el imperialismo estadunidense a Venezuela después del resultado electoral el pasado domingo.

No es cualquier cosa, no echa del poder a Nicolás Maduro, continuidad del chavismo, para el imperialismo yanqui significa prácticamente el nocaut a su hegemonía de más de un siglo, porque las reservas petroleras, de oro y coltán de Venezuela se le irán facturadas con su inminente entrada al creciente poderío del Brics y mucho más; Venezuela, casi por inercia, no sólo es la joya de su parcela latinoamericana, no económica, también política e ideológica y de lucha de clases.

Venezuela es crucial, evidentemente impacta en las elecciones estadunidenses, y por eso echan toda su jauría internacional, desde el magnate Elon Musk al chiflado de Vicente Fox y pueden poner en vilo la permanencia del patán Milei en Argentina. La ultraderecha parte plaza y hay que hacerles tragar polvo y echarles ya, ahora, sólo con la izquierda histórica social, si es que sale del marasmo.

Ismael Cano M.