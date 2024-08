Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 30

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) podría aplazar las elecciones extraordinarias en tres municipios de Chiapas debido a los recientes hechos de violencia en el sur de la entidad.

“No lo estamos previendo, pero sí hay que hacer varias puntualizaciones: no vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, no vamos a poner en riesgo al electorado, al funcionariado de mesa directiva de casilla y, por supuesto, tampoco a nuestro personal que está trabajando en campo.