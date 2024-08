Ap

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 8

Washington. La segunda parte de Horizon: An American Saga, de Kevin Costner tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia en septiembre, dijeron los organizadores el miércoles. Chapter Two originalmente estaba programada para un debut en cines a mediados de agosto, pero fue retirada del calendario después de que Chapter One tuviera un rendimiento inferior.

La continuación de la epopeya del oeste se reproducirá fuera de competición el 7 de septiembre, junto con la proyección de la primera parte. Costner, en un comunicado, señaló que su sueño siempre fue mostrar la película en Venecia. La primera entrega tuvo un estreno deslumbrante en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año.