Dora Villanueva, Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 20

No se necesita una reforma fiscal en México para obtener mayores ingresos públicos, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar , zanjó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Parte de los pendientes se encuentran en el Poder Judicial, pues hay varios litigios en vilo, señaló el funcionario.

El titular del SAT destacó que a dos meses de que termine este gobierno la recaudación se incrementó en más de 6 billones de pesos respecto al sexenio pasado, debido a que se eliminaron las prebendas y se combatió la corrupción. Al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación; la condonación ya no existe, ya no hay privilegios, ahora todos contribuimos , enfatizó.

Aseguró que entre 2019 y junio de 2024 se han recaudado 20 billones 967 mil 580 millones de pesos, 13.1 por ciento real más que en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando los ingresos tributarios alcanzaron 14 billones 365 mil 27 millones. Ese aumento nominal fue de 6 billones 602 mil 553 millones de pesos con el esquema fiscal actual, destacó.