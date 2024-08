Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024

Una oportunidad única para revisitar y redescubrir la obra artística y literaria de Leonora Carrington (1917-2011) representa la exposición de la pintora y escultora inglesa nacionalizada mexicana, montada en la Galería Metropolitana, coincidieron autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el acto inaugural.

Integrada por medio centenar de piezas, algunas inéditas, La acústica de Leonora Carrington: Arte, escritura y feminismos resonará profundamente con las nuevas generaciones, que reinterpretarán su obra con el objetivo de ampliar los sentidos y significados , afirmó José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM.

La muestra, que forma parte de las celebraciones del 50 aniversario de esta casa de estudios, explora las múltiples facetas de la vida y obra de la icónica artista, figura destacada del surrealismo y una voz poderosa de los ámbitos del feminismo , agregó De los Reyes Heredia.

Yissel Arce Padrón, coordinadora general de Difusión de la UAM y curadora de la exhibición, señaló que a partir de la muerte de Carrington su trabajo ha ganado en reconocimiento, lo que la ha colocado en la mira de nuevas generaciones.

Aparte de presentar escultura de diferentes formatos, grabado, bocetos, dibujos y trabajos inéditos en bordado y papel picado, la exposición también ofrece documentos como cartas, postales y fotografías, provenientes de su archivo personal, que dan cuenta de los múltiples y nutridos diálogos e influencias que Carrington estableció a lo largo de su vida en México con artífices de distintas partes del mundo, así como corrientes culturales , apuntó Arce Padrón.

Amiga personal y autora de la novela Leonora, la escritora y periodista Elena Poniatowska reflexionó acerca de cómo esta mujer singular hubiera reaccionado a la muestra: “Leonora no era nada pública. Todo lo que era figurar, aparecer, le daba horror. No sé si estaría de acuerdo con la exhibición. De estar aquí tal vez hubiera dicho, what a bloody nuisance (qué maldita molestia)”.