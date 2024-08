Dpa

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 3

Alemania. La directora de orquesta Simone Young se alegra de que haya más mujeres en el sector, pero rechaza las cuotas. Para mí, el género y el origen no tienen interés. Hay que crear oportunidades , declaró ayer al diario Nordbayerischer Kurier.

Está absolutamente en contra de la idea de las cuotas. Cuando oigo que sólo una mujer está interesada en un puesto, es tan absurdo como los tiempos en que no se tenía en cuenta a una mujer para un puesto .

Young es la primera mujer que dirige la obra en cuatro partes El anillo del nibelungo en el Festival de Bayreuth.

Young también rechaza las categorizaciones: Sigue existiendo un falso vínculo mental entre lo fuerte y lo masculino y entre lo sensible y lo femenino. Todo artista tiene que combinar ambas cosas .