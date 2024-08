Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 1º de agosto de 2024, p. 33

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) evitó pronunciarse sobre el registro local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) no defina la situación del partido a escala nacional.

En días pasados, el sol azteca envió cuestionamientos al Consejo General que van desde cuál es el procedimiento para llevar a cabo el registro como partido local una vez que lo ha perdido a nivel nacional, e incluso solicitó una opinión oficial de los consejeros sobre la conformación actual de los órganos directivos de ese instituto político, cuya dirigencia a cargo de Nora Arias se encuentra en medio de una disputa política con el presidente nacional, Jesús Zambrano.