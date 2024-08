En entrevista, Gabriela Osorio y Fernando Mercado, alcaldes electos por Tlalpan y Magdalena Contreras, respectivamente, prometieron que no habrá cacería de brujas en contra de los funcionarios salientes; sin embargo, no solaparán las posibles irregularidades que hallen en la administración.

También denunció que había personas inhabilitadas que se encontraban en funciones.

“No es una cacería de brujas, es aplicar la ley, que se respete, porque es uso de recurso público y el afectado siempre al final va a ser la ciudadana y el ciudadano. Por eso nosotras decimos que se nos dé toda la información; espero que haya una respuesta satisfactoria, y si no, estaremos insistiendo y también haremos pública la respuesta de la alcaldía”, comentó.

Por su parte, Fernando Mercado informó que ha habido muchos intentos por parte de su equipo para generar un contacto con la alcaldía, sin que hasta el fin de semana pasado hubiera una respuesta positiva.

Hace un mes presentamos la primera solicitud de reunión, hemos presentados ya tres reiterativos más, o sea cada semana he presentado un reiterativo y no me ha llegado ningún oficio. Si bien los lineamientos establecen como fecha límite el 19 de agosto, sí queremos hacer algo terso, civilizado, que beneficie a los contrerenses y a la administración pública; no tenemos que esperar hasta el final, ¿no? , expresó el morenista.

Se buscó a la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, para conocer los avances al respecto en la demarcación, pero no respondió a la entrevista.