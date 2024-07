L

a renuncia es uno de los instrumentos más curativos o condenatorios en la administración de negocios o la conducción política. Exponerla oportunamente puede salvar una honra, el prestigio o toda una carrera de años. Rehusar extenderla puede también implicar un acto de reivindicación soberana o de valentía ciudadana. Aunque, en numerosas ocasiones se vea como una necedad, empecinamiento y, aún peor, como simple cobardía. Hay renuncias que han quedado documentadas en la historia que llenan descripciones como las arriba anunciadas. No abdicar de su fe católica y cristiana, delante de un rey arbitrario y criminal, le significo a Tomás Moro el cadalso. Otros muchos han preferido quedar como indignos bandoleros, aferrados a los privilegios de un cargo. Todo depende de la congruencia y el momento en que se requiere estar presente, emprender la huida o arriesgarse a una aventura.

El actual presidente de Estados Unidos ha ejercido durante los tres últimos años un mandato dado por la mayoría del pueblo de ese país. Y serán los propios ciudadanos quienes juzgarán la manera, justicia y perspectiva histórica con la que haya cumplido el alto encargo conferido. Todo este alegato viene a cuento, en estos movidos tiempos, debido al papel que ha jugado el señor Joseph R. Biden en medio del desarrollo de la campaña electoral en curso. Se aferró neciamente a una tambaleante candidatura con rumbo por demás incierto. Las divisiones entre seguidores, colegas, simpatizantes o incluso donantes, no se hicieron esperar. Las peticiones de renuncia surgían indetenibles. Tuvo que intervenir el ex presidente Barack Obama –su antiguo jefe– para solicitarle que desistiera de tan riesgosa tentativa a continuar como candidato demócrata. Biden no resistió la embestida, que se generalizaba con los días y las horas. Su final rendición puso fin a semanas de incertidumbre y retraso competitivo. De inmediato se levantó un aliento entre los posibles electores que recogía, positivamente, lo que parecía una condena a la derrota partidaria.

El surgimiento de Kamala D. Harris, la vicepresidenta, apareció como un nuevo sentimiento protector contra los malos augurios. Una conocida figura, de muy alto nivel, se hizo presente, con firmeza, en el horizonte demócrata. Las dudas se tornaron en esperanza de poder enfrentar al que ya aparecía como avasallante triunfador. Un Donald Trump que ya autoinvocaba el favor divino. Y ahí se ha plantado Harris, con la decisión necesaria en estos casos de dudas y peligros, para recuperar el tiempo perdido. Biden se irá con varios estigmas, colgados a su larga historia de político, al haber sido obligado al retiro: demasiado viejo, titubeante y sin futuro. Un triste epílogo que, su endoso a la que puede llegar a ser la primera presidenta, no le aliviará los recuerdos de tiempos nebulosos.