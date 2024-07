V

enezuela va directo a convertirse en Cuba y de ahí seguimos nosotros, ¡carajo! , vocifera angustiado, furioso, con ligero acento español un hombre mientras se lleva a la boca un vaso de cristal cortado que contiene enfriándose con hielos un líquido rojo que bebe pausadamente para inmediatamente retomar el lamento agorero: ¡como Cuba vamos a acabar, para allá vamos!

–¿Adónde, perdón?, ¿a Cuba?, ¿conoces Cuba? –pregunta una mujer dentro del mismo grupo que comparte la mesa.

–Pues no –responde el hombre irritado–, ni a qué ir, es el infierno, no hay derechos.

–Pero –interrumpe la mujer– abolición de derechos, en la España de Franco, de donde llegaron exiliados tus abuelos y padres a México, ¿no?

–Cuba es peor –afirma el hombre–, hoy ayer y siempre; tener que hacer fila por un pan, y en pleno siglo XXI; porque en Cuba, para tener un pan te tienes que formar, eso sí lo sé y no tengo que ir para averiguarlo, ni a Venezuela. Y para allá vamos nosotros, lo bueno es que tengo pasaporte español, allá sí hay democracia, derechos, no me tengo que formar por un pan.

El hombre –piensa la mujer– presume ser ciudadano de un país miembro de la Comunidad Europea en el que supuestamente la democracia y los derechos son materia resuelta , pero al mismo tiempo parece no entender lo democrático que resulta el que varias personas se coloquen detrás de quien llegó primero para conseguir un fin específico, como sucede en cualquier tienda, cine, teatro, en los aeropuertos, restaurantes de comida rápida y hasta en la tortillería. Como no ha ido a Cuba –reflexiona–, no tiene idea de la existencia de la cartilla que garantiza el derecho universal a la alimentación a través de una canasta básica familiar que incluye 19 productos de primera necesidad, respuesta para enfrentar un criminal bloqueo impuesto desde hace décadas. Armada de paciencia, la mujer se dio a la tarea de explicarle un par de cosas sobre Cuba al hombre que olvidó las causas del exilio de su abuelo.

Carencias hay en Cuba, Europa, Estados Unidos, en todos lados, pero existen niveles que debido a cercos informativos y un discurso que pone al dinero como Dios y al paraíso como promesa que a través del consumo podemos gozar en la tierra, no son observados por una población demasiado ocupada en poseer lo que la sociedad le reclama: objetos que realmente no necesita. Para ellos la salud pública, el abastecimiento de alimentos, la educación de calidad o el acceso a la cultura son secundarios, y su carencia se considera un castigo a quienes, sin importar su contexto, son pobres. Una buena economía, creen, se mide por la cantidad de personas que tienen un auto y no por la cantidad de ciudadanos que utilizan el transporte público; pretenden que una economía sana es la que permite que un sector muy reducido posea teléfonos de mil 500 dólares al mismo tiempo en el que millones no cuentan con servicios de salud y padecen hambre.