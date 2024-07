Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2024, p. 14

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cooperación internacional de México creció de 166 millones de dólares en 2018 a 208 millones en 2023, informó este martes la canciller Alicia Bárcena Ibarra.

Bárcena presidió la 21 sesión ordinaria del consejo consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), la última del actual sexenio.

Frente a integrantes de 18 secretarías de Estado y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó la ayuda que México ha dado a otros países en el actual sexenio, como llevar a países de Centroamérica los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida y destinar millones de dólares para su operación, con lo que busca atender las causas de la migración.

“México se ha convertido, diríamos, en un cooperante, y eso es muy importante: no en un donante, en un cooperante, esa es la diferencia. No vamos a donar, no, no, no, no: vamos a cooperar. Y eso hace toda la diferencia, y por eso creo que se ha convertido en una herramienta importantísima de la política exterior mexicana. Y sobre todo porque tan sólo, por ejemplo, en el año pasado, 2023, la oferta mexicana de cooperación alcanzó 208 millones de dólares.