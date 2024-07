Chicago. Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró no culpable de las acusaciones de tráfico de droga en un tribunal de Chicago, cinco días después de su arresto en una operación en la que habría entregado al ex socio de su padre Ismael El Mayo Zambada a autoridades estadunidenses.

Zambada se declaró inocente la semana pasada de las distintas acusaciones de narcotráfico, y fue arrestado sin derecho a fianza. Deberá presentarse nuevamente ante el tribunal a finales de la semana.

La misteriosa captura de los hombres alimentó teorías sobre cómo las autoridades federales la habían llevado a cabo.

El abogado de Zambada, Frank Perez, afirmó que su cliente fue secuestrado por Guzmán López y llevado a Estados Unidos a bordo de un avión privado que aterrizó cerca de El Paso. El defensor rechazó las afirmaciones de que su cliente hubiera sido engañado para volar hacia territorio estadunidense, como se maneja en una de las tantas especulaciones en torno a su captura.

Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán López y quien ha representado a otros miembros de la familia, rechazó esas ideas sin dar detalles.

Ha habido una enorme cantidad de rumores y cosas publicadas en la prensa. No sé qué es real. No sé qué no es real , declaró. Pero realmente no debería sorprender a nadie que haya una historia que parece cambiar cada pocos minutos, lo que significa que mucho de lo que se filtra a la prensa es inexacto.

Lichtman añadió que no hay cooperación con el gobierno y nunca la ha habido .

El gobierno estadunidense ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de Zambada.

El diario británico The Guardian recordó que Zambada eludió a las autoridades estadunidenses durante años. Se pensaba que participaba más en las operaciones cotidianas del cártel que El Chapo, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019 y es padre de Guzmán López, de 38 años.

Funcionarios estadunidenses expresaron a sus homólogos mexicanos –que no estaban al tanto de la operación– que Guzmán López se entregó, pero proporcionaron versiones confusas sobre la naturaleza del arresto de El Mayo, añadió The Guardian.