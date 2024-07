Néstor Jiménez

Luego de la captura de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, subrayó que el gobierno mexicano también ha detenido y extraditado a diversos personajes de la delincuencia organizada.

Ahora con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el actual fiscal, los ha extraditado. No es que no se ha hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia , recalcó ayer en conferencia de prensa ante las críticas con las que se asegura que el gobierno mexicano no intervino en la detención de ambos capos.

Consultada sobre las versiones sobre la detención de Zambada, entre las que han trascendido las posibles negociaciones entre el gobierno del país vecino con Guzmán López, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la morenista se pronunció por pedir más información y apuntó que hasta el momento han sido escuetos los datos proporcionados por las autoridades estadunidenses.