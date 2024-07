Premoniciones de Dylan y Fogerty

Bob y John no son agoreros, sólo rocanroleros de coraza muy sensible que guachan lo que otros no. La primera vez que escuché con atención A hard rain’s gonna fall fue en la película del Concierto para Bangladesh. Una fuerte lluvia va a caer, es una canción del disco The Freewheelin (1963). Su letra me dejó apantallado: ¿Y qué oíste, mi hijo de ojos azules?/ Escuché el sonido de un trueno, él rugió una advertencia/… Escuché diez mil susurros y nadie escucha/… Escuché a una persona morir de hambre, oí a mucha gente reír/… Y una fuerte lluvia va a caer. Lo mismo me pasó con Bad Moon Rising, conocida como Amanecer en la Luna, rola de 1969; la bailábamos con harto vigor y alegría sin saber el contenido de su letra: Veo la mala luna saliendo/ Veo problemas en el camino/ Veo terremotos y relámpagos/ Veo malos tiempos hoy/ No andes por ahí esta noche… Y otra canción de aquellos años que mantiene su mensaje es War, con Edwin Starr.

PD: El 8 de agosto a las 20 horas, Arturo Meza se presenta en el Lunario del Auditorio Nacional con Raúl Porchetto. El autor de Poeta de ningún lugar pocas veces se presenta por acá. Salú.