E

s una ya muy sobada obra de teatro que la Casa Blanca estrenó en Venezuela allá por 1999 (y que a lo largo de su historia ha puesto en escena en muchísimos otros países), desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, y que año tras año repite como si fuera novedad en aquella nación sudamericana. Se intitula democracia de mentiritas o, si se prefiere, el imperio te vigila (léase una descarada cuan ilegal intervención en terceras naciones).

En esa puesta de escena ha habido de todo: intentos de golpes de Estado, financiamiento de grupos de choque, presidentes títeres, sabotajes, descarado robo de empresas públicas –como la petrolera Citgo y sus miles de millones de dólares, más el oro venezolano incautado por el Banco de Inglaterra–, sanciones de todos tipos y colores, permanente intervencionismo, abundantes marionetas autóctonas a su servicio y muchísimo más. Pero el balance no es el esperado por la Casa Blanca: trascurridos cinco lustros desde la primera presentación en Venezuela, nada ha logrado y a nadie convence, ni ella ni sus marionetas disfrazados de gobiernos ultraderechistas.

Cierto es que Nicolás Maduro ni lejanamente se asemeja a Hugo Chávez y que ha resbalado en no pocas ocasiones, pero también lo es que, más allá del escándalo como táctica permanente, los libertadores autóctonos y su carne de cañón (todos financiados por las arcas estadunidenses) no han logrado absolutamente nada, porque su grotesco libreto está igual de sobado que la citada obra de teatro.

En el reciente proceso electoral venezolano, con la cereza de las elecciones del pasado domingo, la Casa Blanca repitió su intervencionista obra de teatro:

Primer acto: el Consejo Nacional Electoral venezolano declara triunfador a Nicolás Maduro con 51.2 por ciento de los votos, con lo que este amplía su mandato hasta 2031. Sin embargo, la institución reconoce que hackearon su sistema de cómputo de tal suerte que no puede presentar las actas que confirmen el resultado. Entonces, si no hay actas, ¿de dónde salió ese 51.2 por ciento?