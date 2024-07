Ap

Miércoles 31 de julio de 2024

Washington. El director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, dijo ayer a legisladores que considera indefendible el hecho de que el tejado usado por el atacante en el intento de asesinato del ex presidente Donald Trump no estuviera asegurado, y criticó a los organismos de seguridad pública locales por no hacer circular información urgente antes del ataque y no proteger adecuadamente el lugar.

Rowe también señaló que viajó recientemente al sitio del ataque y dijo que lo que vio lo hizo sentir avergonzado . Afirmó que el ataque equivalía a una falla en varios niveles , incluida falta de imaginación.

Su testimonio fue el catálogo más detallado de errores y falta de comunicación entre los organismos del orden público presentado hasta la fecha por el Servicio Secreto, y Rowe asumió la culpa por las omisiones de su propia agencia, al tiempo que crítico repetidamente a los organismos locales del orden público por no compartir la información de que un hombre armado, identificado después como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue visto en un tejado cerca del lugar del mitin minutos antes del atentado del 13 de julio en Butler, Pensilvania.

Se fiaron de la policía local

“Supusimos que los organismos estatales y locales lo tendrían cubierto –dijo Rowe–. Supusimos que habría presencia uniformada, que habría suficientes ojos para cubrirlo, que habría equipos de francotiradores” en el edificio desde cuyo tejado Crooks disparó a menos de 135 metros del escenario donde Trump hablaba.