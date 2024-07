¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? El mandatario consideró que éste no es un organismo democrático ni autónomo, es un apéndice de una facción al que es necesario reformar porque ya no sirve de nada y sólo agrava los problemas regionales.

En conferencia de prensa en su casa de transición, llamó a esperar a que concluya el conteo de los sufragios, y agregó: esta atención internacional y el comunicado de la OEA, ya calificando la elección, pues hay que esperar, ¿no? A la vez, deseó que no haya violencia en ese país.

Contar voto por voto

En tanto, López Obrador, durante su conferencia matutina, sugirió que se verifique el resultado voto por voto, que se revisen las actas y, si es necesario, que se limpie la elección. Para ello es necesario contar con toda la información de los comicios del pasado domingo, porque hasta ahora, comentó, sólo se tiene un dictamen del Consejo Nacional Electoral venezolano que da cuenta de los resultados con 80 por ciento de las actas computadas, pero no se deben descalificar anticipadamente ni en un sentido ni en otro .

–¿Pediría voto por voto?

–Sí, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad en forma democrática, porque en nombre de la democracia se cometen atrocidades, no hay que dejarnos engañar.