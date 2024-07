Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2024, p. 8

Las azules, serie creada por Pablo Aramendi y Fernando Rovzar, y protagonizada por Bárbara Mori, Natalia Téllez, Amorita Rasgado y Ximena Sariñana, cuenta la historia del primer escuadrón de mujeres policías en la Ciudad de México; se trata de un trabajo inspirado en hechos reales, donde cuatro mujeres desafían las normas conservadoras de la época y se unen al primer cuerpo policial femenino de México, sólo para descubrir que su escuadrón es un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un brutal asesino en serie. A medida que aumenta el número de cadáveres, ellas inician una investigación secreta para lograr lo que ningún oficial masculino ha podido hacer y llevar al asesino ante la justicia.

En entrevista con La Jornada, Pablo Aramendi, confiesa que le interesó que México fue el primer país en aceptar a mujeres en la policía .

Señala que “el proceso de investigación para Las azules, inició cuando nos enteramos precisamente de que México fue la primera nación del mundo en aceptar a las mujeres en el cuerpo de policía en 1929. Ese proyecto fracasó porque a la sociedad no le hizo ninguna gracia y el plan se retoma en la década de los años 70, con la intención de mejorar la imagen de las fuerzas del orden después de los sucesos del 68. A partir de ese punto nosotros contamos la historia, de hecho encontramos a algunas mujeres que formaron el primer grupo y sus testimonios comienzan a nutrir y agrandar el relato de Las azules”.

Precisó que no cuentan la vida particular de ninguna de las mujeres policías con las que hablaron, lo que “sí reflejamos fue lo que sintieron cuando ellas se convirtieron en agentes. Es decir tomamos esas emociones, ese orgullo y las plasmamos en la pantalla. Con el tiempo ellas sienten que estaban haciendo algo nuevo pero hasta hoy es cuando se dan cuenta que cambiaron el modelo de sociedad. En los años 70 no tenían presente eso. No decidieron entrar a la policía para cambiar el modelo; buscaban un trabajo, fueron pioneras y a partir de ahí un componente de cambio social. Eso es lo interesante, contamos cómo era la vida en esa década en México con la mirada actual y el significado de su importancia.