Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2024, p. 6

Una gran cantidad de grupos de metal con diferentes influencias se presentará en México de aquí a fin de año.

A juzgar por la agenda de conciertos de aquí a fin de año, un buen porcentaje de los músicos extranjeros que se presentan en México han de ser de heavy metal, sea su variante extrema, su adaptación del rock setentero, su metal influenciado por el hardcore e, incluso, el antiguamente conocido como Nu Metal. Hubo antecedentes de festivales con cancelaciones, como el Knotfest de 2019, por poner un ejemplo. Sin embargo, cada vez hay más: no ha disminuido el interés del público, los músicos o los promotores. Si bien la Ciudad de México recibe más visitas metaleras, los festivales y conciertos se extienden a lo largo del país en mayor porcentaje que otros estilos musicales.

Napalm Death / Carcass

Con el bajista Shane Embury y el vocalista Barney Greenway como integrantes del grupo de Reino Unido desde la primera época, Napalm Death continúa siendo una banda que presenta trabajos originales. Si bien los discos clásicos grindcore como Scum (1987), From Enslavement to Obliteration (1988) son los que definieron su sonido, en sus pasados discos Apex Predator (2015) y Throes of joy in the jaws of defeatisim (2020) se permiten experimentar con diferentes estilos. Siempre fueron una subespecie peculiar dentro del metal: sin paredes de amplificadores, grandes escenografías y nulo vestuario, provenientes de la tradición de hardcore británico llamado d-beat, su ideología ha sido definida como anarco socialismo humanista.

Es conocido que un integrante de Carcass hizo la portada de Scum, en los comienzos de Napalm Death, pero no tanto que la primera banda del guitarrista Jeff Walker fue Electro Hippies, un conjunto de trashcore de baja fidelidad, considerados pioneros de la escena crust junto a Amebix. La influencia de Carcass ha sido subestimada en la historia masiva del heavy metal: una serie de vegetarianos que plantearon en sus letras un conocimiento brutal de las enfermedades humanas, inspirando a un puñado de médicos a elegir su profesión. Ellos mismos consideraron que su primer disco, Reek of Putrefaction (1988), no tuvo el sonido que querían, a diferencia de Symphonies of Sickness, editado al año siguiente. Este elepé fue la base de la lista de temas que Carcass presentó por primera vez en México, cuando tocaron en el foro Iguanas de Tijuana, acaso el lugar más legendario del país en lo que refiere a conciertos internacionales. Basta escuchar unos minutos de esa presentación con el baterista Ken Owens para notar su magnitud. Este año, Carcass se embarcará en una gira nacional desde el 20 de noviembre hasta el primero de diciembre: Torreón, Monterrey, Chihuahua, Tijuana, Ciudad de México, Irapuato, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y Mérida.

Kerry King / Exodus

Slayer estuvo ocho años separado, hasta que aceptaron dos grandes ofertas para dar shows en festivales de Estados Unidos, una noticia que fue recibida con una combinación de expectativas y suspicacias de parte de los fanes. Los seguidores mexicanos de Slayer pudieron comprobar su poderío desde 1994, cuando se presentaron con Jeff Hanneman. Fue un doblete en el ex balneario Olímpico Pantitlán, en el marco del Mexican Mosh Festival, con una lista de temas basada en Reing in Blood (1986), Seasons in the Abyss (1990) y el que era su nuevo material al momento del recital, Divine Intervention (1994). Kerry King, guitarrista fundador de Slayer, estará presentando su proyecto solista en México, de soporte de Amon Amarth, el 6 de noviembre de este año en la Arena Ciudad de México. También se presentará antes de los enmascarados Slipknot, el 8 de noviembre en Guadalajara.