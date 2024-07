Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2024, p. 23

Para el segundo semestre de 2024 y '2025 hay programada inversión en México por más de 40 mil millones de dólares , sostuvo ayer la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Consultada en conferencia de prensa sobre el reciente anuncio de la empresa Tesla, de suspender el proyecto que había anunciado en México hasta pasadas las elecciones presidenciales en Estados Unidos, declaró no tener información de la situación financiera de esa compañía, pero apuntó que no es que se haya cerrado toda posibilidad. Hay que esperar también, evidentemente el tema electoral siempre influye, vamos a esperar al resultado de la elección en Estados Unidos y el próximo año, pues pueden generarse distintas opciones .

En otro tema, afirmó que además de la prohibición del uso del glifosato en la producción agrícola, ordenada por el gobierno mexicano, se debe revisar adicionalmente el caso de otros agroquímicos.