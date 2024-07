H

emos examinado en contribuciones anteriores con detalle la profundidad de la confrontación entre Estados Unidos y China y, desde 2022, bajo el concepto del security-shoring, es decir, masivas medidas tomadas por EU en todos los ámbitos en su estrategia en contra de China. Crecientemente, Estados Unidos también invita y exige a terceros países sumarse a su estrategia en contra de China con base en su seguridad nacional. ¿Qué implicaciones tienen esta confrontación en terceros países y para México?

Revisemos algunos ámbitos socioeconómicos donde las presiones estadunidenses en México han sido explícitas.

En las inversiones, por ejemplo, durante la visita de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en diciembre de 2023, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordó crear un grupo de trabajo para monitorear la trazabilidad del origen de los recursos de las empresas que realizan inversión extranjera directa (IED) en México; el grupo de trabajo iniciaría con actividades en 2024, aunque se desconocen sus resultados por el momento. El objetivo de Yellen es contundente: generar las condiciones legales e institucionales para que México copie y pegue la labor del Comité de Inversión Extranjera de EU (CFIUS) que realiza un escrutinio detallado de la IED en EU, y particularmente de la china, para negar transacciones específicas (por ejemplo vinculadas al ejército y/o al Partido Comunista de China). Hoy en día México no cuenta con la legislación ni con la institucionalidad para dar un seguimiento a cada transacción de IED. De igual forma, y ante el anuncio de Tesla –de marzo de 2023– de invertir alrededor de 5 mil millones de dólares en Monterrey para una gigafactory, la condición de la administración Biden ha sido contundente: sus vehículos eléctricos no pueden integrar partes y componentes chinos. Ambos casos –el grupo de trabajo con la SHCP y la planta de Tesla, la cual seguramente no se realizará ante los pobres resultados de la empresa desde entonces y ante la competencia con empresas chinas– reflejan las concretas presiones de EU a México para integrarse a su estrategia anti-China y adoptar sus criterios de seguridad nacional.

En otro ámbito, el comercial, las crecientes exigencias han sido igualmente explícitas: reducir o eliminar por completo el valor agregado chino o atenerse a nuevos aranceles. El tema es de la mayor relevancia, considerando que México se convirtió en 2023 en el primer socio comercial de EU y que 82.66 por ciento de las exportaciones de México se concentran en EU (por debajo de niveles superiores a 88 por ciento a inicios de los años 2000).