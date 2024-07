▲ La foto Stomping the Blues, de Frank Stewart en 1997, muestra al trompetista Wynton Marsalis guiando a su orquesta durante un concierto de su obra de jazz Blood on the Fields (de dos horas y media de duración), ganadora del premio Pulitzer de Música. La imagen forma parte de la muestra El nexo de Frank Stewart: el viaje de un fotógrafo estadunidense, desde los años 60 hasta la actualidad, que se exhibe en el Museo de Arte Brandywine, en Chadds Ford, Pensilvania. Foto colección de Rob Gibson, Savannah, vía Ap