S

i empezaste a consumir una música que no fuera la de tus padres alrededor del comienzo de este milenio, hay altas probabilidades de que recuerdes la primera vez que bajaste un mp3 con el mismo cariño que las generaciones anteriores sienten por su debut como compradores de vinilos, cedés o casetes. Abrir el programa Napster con ansias, llevando en la cabeza una breve lista de las candidatas para el bautismo digital de almacenar un mp3 en la computadora, esperando que la barrita que mostraba el progreso de la descarga llegara a 100 por ciento.

El documental de dos partes How Music Got Free (Paramount+) cuenta la historia del mp3 desde la perspectiva de la industria discográfica estadunidense, con especial énfasis en el CDR, el famoso cedé virgen grabable que supo poner en jaque al establishment de la música. Ver y escuchar ese primer cedé pirata con su tapa fotocopiada también fue un hito para cualquier consumidor que no tenía el presupuesto para comprar música en su formato original.

Resulta difícil imaginarlo, pero hubo un tiempo en que el nuevo disco de Eminem era el gran tanque de la industria musical; lo complicado de explicar es el peso que tenían los artistas más vendidos en ese mundo menos diversificado en el que recién emergía Internet. El mejor hallazgo de How Music Got Free es haber entrevistado a un empleado insatisfecho de la fábrica de cedés que filtró los discos más populares antes de su fecha de lanzamiento, generando bajas de ventas significativas. La música nueva se vendía copiada en la calle antes de que las disquerías la lanzaran al mercado. Ése fue el primer gran golpe para una industria que, hasta entonces, elegía la fecha de salida de sus artistas top aplicando los conocimientos del departamento de mercadotencnia, teniendo en cuenta fechas celebratorias y vacaciones, e intentando que sus productos no estuvieran superpuestos entre sí.