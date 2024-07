Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 31 de julio de 2024, p. 32

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) concluyó ayer en la madrugada el recuento parcial de sufragios de la elección para la alcaldía Cuauhtémoc, el cual ratificó el triunfo de la candidata de la alianza Va por México, Alessandra Rojo de la Vega, con apenas 4 por ciento de diferencia respecto de su oponente de Morena, Catalina Monreal.

Tras más de 16 horas de recuento y deliberación de 73 casillas, la aliancista recuperó 13 votos y la morenista 139, con lo que prácticamente se mantiene la diferencia de más de 11 mil sufragios a favor de Rojo de la Vega.

En un solo paquete electoral recuperamos más de 100 votos que no fueron contabilizados o estaban extraviados; ¡imagínense si hubiéramos abierto la totalidad de los paquetes electorales la certeza jurídica que tendríamos en la elección! , dijo la morenista, quien criticó a la candidata de PAN, PRI y PRD por no ser una demócrata al no aceptar el recuento total de los paquetes y el voto por voto.

A salir del abandono

En tanto, la ex diputada local resaltó que logró una victoria más y anunció que el 12 de agosto iniciará el proceso de entrega-recepción de la demarcación, tras una reunión privada con el alcalde Raúl Ortega Rodríguez.