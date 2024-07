Alonso Urrutia y Emir Olivares

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que las agencias estadunidenses hayan operado en México como parte de la trama que llevó a la captura de los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. No puedo descartar eso, tenemos que esperarnos a que nos informen cómo fue esta situación. Lo mejor es la información, para que no se caiga en conjeturas, en especulaciones .

Consideró insuficiente la información que les ha remitido Estados Unidos, por lo que en caso de que no tengan todos los elementos para conocer lo sucedido podría buscar a su homólogo, Joe Biden. Refrendó el compromiso de México para colaborar en el combate al tráfico de drogas porque es una tragedia. Si ellos consideran que de esa manera se resuelve el problema, aunque tengamos una idea distinta, ayudamos, hemos estado ayudando, nada más que se respete nuestra soberanía .

Ratificó que México tiene absoluta certeza de que ni el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional participaron en el operativo, aun cuando existe información de que estuvieron involucradas personas con uniformes militares. Necesitamos saber todo, porque dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo, eso dicen los abogados de Zambada. Queremos saber, a ver si fue él, con quién. Porque también dice que con uniforme militar. ¿Un uniforme militar de México, de Estados Unidos? ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? , preguntó.

–¿Estarían en México investigando el posible secuestro de Zambada?

–Lo está haciendo la fiscalía, pues está pidiendo toda la información, qué fue lo que sucedió, todo, todo, tenemos que conocer qué pasó. O sea, hay versiones. Una es la que da el gobierno de Estados Unidos de que tenían ellos información de que quería negociar el hijo de Guzmán Loera con ellos, entregarse, que ya llevaban tiempo.

López Obrador mencionó que hasta ahora el gobierno estadunidense no ha proporcionado los videos del momento de la captura en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México (muy cerca de El Paso).