Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Martes 30 de julio de 2024, p. 4

Primero ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuatro horas después con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el colectivo de madres y padres de los 43 desaparecidos de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, ahora dividido en dos grupos, volvieron a abrir su corazón, a hablar de su dolor y de la lacerante necesidad de saber el paradero de sus hijos, de las expectativas que no fueron cumplidas en este sexenio y de los pasos y avances que demandan en el nuevo gobierno que inicia dentro de 62 días para alcanzar la verdad del caso Ayotzinapa.

La próxima mandataria esperó casi hora y media en el Museo de la Ciudad de México a que llegaran los familiares de los 43. Llegaron con retraso, sudorosos y agitados tras caminar desde el Palacio Nacional entre el tumulto de transeúntes, comerciantes y periodistas hasta el recinto de la calle Pino Suárez. Ella los aguardaba en el umbral del antiguo portón palaciego para saludad a cada uno de mano.