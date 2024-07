S

igue el fétido narcoculebrón: ¿captura, entrega, rendición negociada u obligada, secuestro de uno a cambio de privilegios para otro, traiciones…? Dicen los gringos que no sabían, pero sí tenían el detalle; aseguran que la DEA no participó, pero sí metió la garra; el Departamento de Justicia informa al gobierno mexicano del operativo, pero con más dudas que precisiones; López Obrador lo califica de insuficiente y exige detalles, aunque los del otro lado fingen demencia y no lo aportan; Ovidio sigue preso, pero con cambio de medida cautelar, aunque quién sabe si negoció ser testigo protegido, etcétera, etcétera.

Seis días después del operativo de referencia, lo único cierto, con todas las dudas, es que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, fueron apresados (se supone) en territorio estadunidense, todo en medio de una telenovela informativa que no termina de cuajar, y no por falta de elementos, sino porque una de las partes, la gringa, juega al tío Lolo sobre cómo y dónde se armó.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador subrayó: Necesitamos saber todo, porque los abogados dicen que un hijo de Guzmán Loera fue el que lo detuvo. Eso dicen los abogados de Zambada; queremos saber si fue él con quién. Porque también dice que con uniforme militar. ¿Un uniforme militar de México, de Estados Unidos? ¿En qué sitio fue? ¿En dónde? Nosotros tenemos la información, esa sí confirmada, de que no intervino el Ejército Mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado; ni la Guardia Nacional .

Pareciera que un hada madrina de la justicia divina organizó todo el operativo, tanto en territorio mexicano como estadunidense, y con su varita armó el vuelo con un solo pasajero, lo convirtió en dos, transformó la aeronave original en otra, borró al piloto del mapa, sigilosamente la hizo cruzar la frontera sin ningún tipo de alerta o advertencia de la torre de control del aeropuerto en el que finalmente aterrizó y ¡sorpresa!: bajaron Zambada y el Chapito, y por pura casualidad ahí estaba presente un nutrido grupo de agentes gringos que no estaba enterado de nada, pero que de inmediato supo de qué se trataba y depositó a esa pareja tras las rejas. Magia de primer mundo.