or primera y tal vez única ocasión, la comentocracia coincide con el gobierno de la 4T: no fue enterado con antelación por las autoridades de Estados Unidos de la captura de El Mayo Zambada y El Chapito Joaquín Guzmán López. Según el abogado de El Mayo, se lo llevaron violentamente con la ayuda de un grupo de personas que portaban uniformes del Ejército. Es una opinión coincidente con dos propósitos dispares: los comentócratas quieren convencer a la opinión pública de que el gobierno mexicano fue humillado, noqueado, quedó de manifesto su incapacidad; en otro sentido, el gobierno prefiere asumir su pasmo a aceptar que intervino de alguna manera. Habrá ajustes de cuentas entre los capos cuando El Mayo comience a soltar la sopa en los tribunales y no es deseable otro culiacanazo. A dos meses del arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo muy importante es que el país esté tranquilo. A la astuta secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez (fascinante su expresión de inocencia) le ha tocado resistir la tormenta. En fin, el asunto apenas comienza. El Mayo prosperó en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón-Genaro García Luna y Enrique Peña Nieto, y tiene un relato de sus relaciones con los de arriba .

Arde Venezuela

¿Recuerdan que el presidente López Obrador fue de los últimos mandatarios en enviar su felicitación al presidente Biden cuando ganó las elecciones? Lo hizo hasta que fue claro su triunfo sobre Donald Trump. Dijeron los de la oposición que no olvidaría el desaire, tomaría venganza. No pasó nada. ¿Por qué tendría que enviar desde ya una felicitación –en la práctica es un reconocimiento– al presidente Maduro? Hay inconformidad sobre el resultado de la elección. Sus opositores argumentan que fue fraudulenta y algunos gobiernos del mundo están asumiendo posiciones a favor y en contra –más en contra–. La declaración de la canciller Alicia Bárcena se inscribe en la mejor diplomacia mexicana: “El gobierno de México ha seguido con atención las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y, ante todo, celebra el carácter cívico y pacífico de la jornada electoral. México se mantiene atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo Nacional Electoral de ese país para conocer los resultados finales. Apegado a sus principios constitucionales de política exterior, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y a la libre determinación de los pueblos, México confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente“. Sensatez es la regla del juego.