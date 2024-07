Ap

Martes 30 de julio de 2024

Ciudad de Guatemala., El Instituto Nacional de Migración de Guatemala anunció ayer que ha otorgado el estatus de permanencia por razón humanitaria a 207 mexicanos, la mayoría niñas, niños y adolescentes que buscaron refugio en el país por temor a grupos del crimen organizado.

En conferencia de prensa, Danilo Rivera, director de Migración, dijo que la certificación tiene duración de 30 días y posteriormente los desplazados podrían solicitar, si así lo desean, otro estatus regular como refugio o asilo. Por lo menos 44 unidades familiares han sido reportadas.

El funcionario expuso que varias organizaciones nacionales e internacionales están contribuyendo en el apoyo a los refugiados, con agua, víveres y otros elementos.

A partir del 21 de julio cientos de habitantes de varias comunidades del municipio de Amatenango la Frontera, en Chiapas, al sur de México, huyeron de ese país entre disparos por enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación.