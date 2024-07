Después de causar destrozos, los agresores se llevaron los restos de Dámaso López García, padre del ex narcotraficante –preso actualmente en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas–, y de su hermano Adolfo López Núñez.

Desconocidos profanaron una capilla funeraria de la familia de Dámaso López Núñez, El Licenciado, ex cabecilla del cártel de Sinaloa, ubicada en una panteón que se localiza en el ejido Portaceli, municipio de Eldorado, Sinaloa.

Fuentes no oficiales revelaron que en la capilla también yacen los restos de Luis Fernando Gaxiola, ex síndico de Eldorado y cuñado de El Licenciado; no obstante, los presuntos criminales la dejaron intacta.

Fernando Gaxiola fue ultimado en junio de 2017 en un camino de terracería, al sur de Culiacán. Fue síndico en la administración que Héctor Melesio Cuén presidió como presidente municipal de la capital del estado.

Era cuñado de Dámaso López Núñez, considerado uno de los enemigos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fundador del cártel de Sinaloa, junto con Isamel El Mayo Zambada, quien desde el pasado jueves quedó a disposición de las autoridades de Estados Unidos.

En 2017, El Licenciado fue capturado en un departamento de la Ciudad de México, y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde se le dictó cadena perpetua.

Declaró en dos juicios distintos en años anteriores contra El Chapo y contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad federal Genaro García Luna y un juez de ese país le redujo la condena y podría salir de prisión en 2032.