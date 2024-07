Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de julio de 2024, p. 7

La cantante portuguesa Mísia, quien encarnó la renovación del tradicional fado en los años 90, a principios del nuevo siglo y hasta la fecha, dijo en una ocasión a La Jornada: Me han puesto la etiqueta de renovadora del fado y no; éste se ha renovado desde el momento en que nació. Por ejemplo, el fado de los años 20 es muy diferente al de los 50. Yo no le falto al respeto deninguna manera. Me inspiro en la tradición, pero, al mismo tiempo, creo que a través de poemas de autores contemporáneos se puede hacer una ligación... un nexo entre la tradición y el presente.

Mísia tendría esa vez, en 2001, una presentación en el Zócalo, dentro de las actividades del Festival del Centro Histórico, en el que presentaba su disco Paixoes Diagonais (Pasiones diagonales).

Era su primera visita a nuestro país, donde interpretó una retrospectiva de todos sus materiales, que incluían sonorizados textos de José Saramago, Antonio Lobo Antunes, Agustina Bessa-Luís, entre otros. A veces tengo un guiño a otros estilos de música, pero tocados con guitarra portuguesa, con la atmósfera del fado .

Este lunes, la agencia de noticias Afp dio a conocer que Susana Ma-ria Alfonso de Aguiar, conocida como Mísia, falleció el sábado a los 69 años en un hospital de Lisboa tras una larga lucha contra el cáncer, según informaron sus familiares y medios locales.

Sus discos más recientes, Pura Vida (2019) y Animal Sentimental (2022), nacieron en medio de la lucha contra su enfermedad. El pri-mero, en un momento de euforia, cuando creía estar casi curada, mientras el segundo, que llegó con un libro autobiográfico del mismo nombre, fue publicado cuando se dio cuenta de que la pelea no había terminado ni terminaría, como lo mencionó la nacida en Oporto, cuyo estilo renovador fue reconocido en países europeos, como España, Francia e Italia, y en los de Amé-rica Latina.

¿Para cantar el fado se necesita ser portugués? Preguntó este medio a la portuguesa.