El Comité Olímpico de Argelia, país que no reconoce al Estado de Israel, como gran parte de las naciones árabes o musulmanas, rechazó comentar el caso.

Este tipo de comportamiento no tiene cabida en el mundo del deporte , aseguró el Comité Olímpico Israelí respecto al caso de Messaoud Dris, quien calificó el hecho de retirada y no de descalificación.

No es la primera vez que un atleta rehúsa enfrentar a un adversario de Israel como protesta política: en 2021, el argelino Fethi Nourine se retiró de los Juegos de Tokio para evitar precisamente a Butbul y, posteriormente, fue suspendido por la FIJ. Nourine también abandonó el Mundial de 2019 por los mismos motivos.

No podemos justificar la sobrecarga ponderal de Dris , aseguró este lunes la Federación Internacional de Judo (FIJ), al anunciar una investigación y lamentar que los deportistas son a menudo víctimas de disputas políticas que les superan al momento de competir .

En los actuales Juegos, Israel atrae la atención y el repudio de muchos países, sobre todo cuando se celebran en plena ofensiva mortal en la franja de Gaza. En los partidos de futbol en este certamen hay manifestaciones pro Palestina y abucheos a los contingentes israelíes.

En el combate de boxeo que ganó el sueco Nebil Ibrahim al palestino Wasim Abusal, el primero dijo sentir pena por vencer a un rival de esta nacionalidad, pues se considera partidario de la causa de las naciones oprimidas en el mundo .

Durante la ceremonia inaugural el viernes, Abusal lució una camisa con imágenes de cazas bombardeando niños que hacen deporte para simbolizar, según explicó, la situación actual en Palestina .

El Comité Olímpico Palestino había intentado que su homólogo internacional, el COI, excluyera a Israel de París 2024 al considerar que el conflicto violaba la tregua olímpica. Los atletas rusos, cuyo gobierno está en guerra con Ucrania, participan bajo bandera neutral.

Violan la Carta Olímpica

Los que violan la Carta Olímpica son los israelíes , reiteró el sábado a la agencia de noticias Afp el presidente del comité palestino, Yibril Rayub, al responder sobre si era posible la exclusión de un deportista que rechazara enfrentarse a un atleta israelí.