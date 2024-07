Ap y Afp

Martes 30 de julio de 2024

París. Un grande siempre debería ser despedido por otro igual. Como ayer, cuando el serbio Novak Djokovic doblegó a su rival Rafael Nadal 6-1 y 6-4 en un duelo con tintes de clásico del tenis. En la segunda ronda de la disciplina en los Juegos Olímpicos 2024, Djokovic se llevó un triunfo en el que pudo ser el último duelo entre dos legendarios de la raqueta de todos los tiempos.

El entorno contribuyó al dramatismo escénico. Rostros que escurrían sudor y resoplaban el esfuerzo que exige un verano europeo. Con 30 grados de temperatura, que convirtieron al estadio Philippe Chatrier en un sauna, el serbio apostó con maligna inteligencia por una táctica de desgaste para el maltrecho físico del español, de 38 años, quien con mucho profesionalismo y el apoyo de los franceses, que lo han adoptado como propio, reaccionó en el segundo set y evitó un marcador con mayor brecha.

Djokovic se llevó 10 de los primeros 11 juegos, con un Nadal muy lejos de la versión del jugador infatigable y virtuoso que ha acaparado el récord de 14 títulos de Grand Slam en la misma arcilla roja de Roland Garros que ahora alberga los Juegos de Verano.

El de ayer era un Nadal menguado, en su ocaso y en la interpretación de un jugador al borde del retiro tras la escasa actividad en las recientes dos temporadas por una serie de lesiones, incluyendo una cirugía en la cadera.

Pero el Nadal feroz eventualmente entró en escena y desafió a su adversario al ganar cuatro juegos seguidos en el segundo set, para nivelarlo 4-4. El público rugió con los cánticos de ¡Ra-fa! ¡Ra-fa!

Djokovic no tardó en reaccionar y recuperó el mando. Quebró el saque del español y se llevó un dedo a su oreja izquierda, desafiando a los seguidores de Nadal. Djokovic procedió a cerrar el partido y culminó con un abrazo sincero con Nadal en la red.