“Cuando iniciamos, la gente no venía, y decía: ‘No vamos, porque es un lugar para gringos, se cobra; no vamos a pagar por entrar a ver las piedras’. Pero cuando ya se integran conocen los edificios, los conjuntos arquitectónicos, y ya saben cada una de las actividades que se desarrollan durante el proyecto arqueológico”, contó Huchim.

Esto ha ayudado a la economía de las mujeres en la región, que no estaban acostumbradas a ganar su propio dinero, y a que exista una reapropiación de este espacio antiguo maya como parte de su cultura.

Algún día llegarán a conocerlo , les decía su abuela. Ella se preguntaba si aquel augurio se cumpliría, pues, cuando era pequeña, gran cantidad de las familias de la comunidad San Simón, Yucatán, no salían mucho de su pueblo.

Me gusta el trabajo; me respetan

Hoy, las mujeres cuentan a sus familias, en particular a sus hijos, que esa esplendorosa zona arqueológica fue edificada por sus antepasados. Es lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros ancestros , afirman.

Wendy Abnal Collí, otra de las participantes en este proyecto, recordó que presenció cuando los expertos descubrieron una elaborada estela con relieves en ambas caras, en octubre de 2022. Fue una emoción inexplicable , apuntó.

Destacó que colaborar en este proyecto permite a ella y a sus compañeras trabajar, ganar su dinero para apoyar nuestros gastos y sacar adelante a nuestros hijos; eso es muy importante para nosotras .

Angélica Collí Abnal, también pobladora de San Simón, relató que trabajar en Uxmal ha sido fascinante para ella.

“Es nuestro patrimonio; nos gusta ver las pirámides. Vengo y platico a mis hijos: ‘Yo hice eso, yo trabajé en esto. Me gusta el trabajo que me dan allá, y me respetan’. Como dice mi esposo, es nuestro patrimonio, también de nuestros hijos; hay que cuidarlo.”

Para el director de Uxmal, esto ha representado una recuperación de su identidad. Para nosotros es muy importante, porque las mujeres y los hombres no sólo están conscientes del trabajo que hacen en la exploración y la restauración de los monumentos de Uxmal, sino que al final se rencuentran, revaloran .

Prieto Hernández detalló que como parte de las labores del INAH en el tramo 3 del Tren Maya –trazo del que se presentó ayer la información– se atienden ocho sitios como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas ubicadas en Campeche y Yucatán: Oxkintok, Uxmal, Xlapak, Kabah, Labná, Sayil y Chacmultún, que forman parte de la ruta Puuc, así como Dzibilchaltún, en el suroeste de Yucatán.