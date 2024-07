La principal hipótesis es que la contaminación se produjo a través de aguas residuales lanzadas al mar, tanto por usuarios que eliminan la droga al ir al baño como por los laboratorios de refinado. Otra hipótesis es el tráfico marítimo internacional, pero eso debe estudiarse .

Al tratarse de una especie no migratoria, es probable que la contaminación haya ocurrido cerca de la costa de Río. Son necesarios más análisis para averiguar las consecuencias de la cocaína en los tiburones, que podrían incluir impactos en el crecimiento o en la fecundidad. La investigación fue publicada en la revista Science of The Total Environment.