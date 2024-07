Por ejemplo, una boleta de la casilla 4627 contigua 2 fue marcada con dos líneas cruzadas tenues en el recuadro de la candidatura de Morena, PT y Verde, y a la vez, en el recuadro de candidatos no registrados se escribió la leyenda Jesús el Nazareno Justo Juez .

En otra boleta de la casilla 4626 básica fueron marcadas dos líneas en los recuadros de PAN y PRI, así como la palabra SÍ en el recuadro de candidatos no registrados.

A partir de una deliberación y de la votación de los consejeros distritales, ambos votos fueron sumados a la candidatura común encabezada por Morena y a la alianza PAN, PRI y PRD, respectivamente.

Así fue la discusión con cada uno de los 70 sufragios en duda.

Ayer, a lo largo del día, la alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la candidata Catalina Monreal aseguraron, cada una por su lado, que durante el recuento recuperaron sufragios a su favor.