Después que México ganó a Estados Unidos el All Star Game y de cara a la Leagues Cup, André-Pierre Gignac, atacante de Tigres, propuso que los clubes estadunidenses también vengan a jugar a nuestro país. Sería lo justo... En realidad, a pocos interesa el torneo que arrancó con derrotas para Pumas, Xolos, Puebla, Chivas, más las que se acumulen... Es un certamen metido con calzador para lucrar con la nostalgia de los compatriotas radicados en Estados Unidos. Los auriazules fueron un fiasco, no pudieron empatar frente al disminuido Austin FC.

Las Ligas europeas y los sindicatos de jugadores acusan al ente regulador del balompié mundial y al europeo (UEFA) de decidir sin consultar la expansión de sus certámenes, no sólo de la Copa del Mundo, sino también del Mundial de Clubes a realizarse el próximo año en Estados Unidos con 32 equipos, así como el nuevo formato de la Liga de Campeones. La FIFA y la UEFA defienden su monopolio, buscan cerrar espacios para que los grandes clubes no intenten implementar otros torneos dejándolas de lado, como ocurrió con la malograda Superliga.

El taquillero Rebaño impuso récord con 50 mil 675 fanáticos en el Levi’s Stadium, el árbitro pitó el fin al 98, hasta que Chivas empató, pero en los penales fue incapaz de superar al San José Earthquaker, colero de la Liga estadunidense. Javier Chicharito Hernández ni siquiera jugó… El Atlas dio buena nota y venció con soberbio gol al Houston Dynamo, de Héctor Herrera… El América es el obligado a dar la cara, pues Televisa, dueña del balón, impone directivos en la FMF, los mismos que rubrican tan anodinas competencias.

Hace 12 años México tocó la gloria. La presea de oro conquistada por Luis Fernando Tena y sus pupilos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 hizo soñar. De aquí para adelante se decía con entusiasmo. Los vaticinios y las expectativas eran gigantescas; sin embargo, a partir de entonces lo que se ha vivido es una caída libre que no encuentra fondo. El Flaco Tena tuvo que irse a dirigir a Guatemala porque aquí no hubo lugar y mucho menos paciencia para él... Esa histórica camada de jugadores se extinguió sin relevo a la vista.

Tercer capítulo. Es oficial el retorno al banquillo tricolor de Javier Aguirre y con él vuelven las vacas sagradas. El Vasco ni conoce ni confía en los jóvenes; no le queda de otra, recurrirá a los que le dan cierta seguridad. Tampoco va a titubear en llamar a naturalizados, como hizo en 2002 y 2010. Se trata de sacar las castañas del fuego y luego que Rafael Márquez –si puede y si lo dejan– teja hacia el futuro… La carrera del ex zaguero fue brillante, mejor con el Barcelona que con el Tri. Dijo Néstor de la Torre que fuera de la cancha no tenía liderazgo. Era callado, ni hablaba .

Altibajos de los cuadros mexicanos en la femenil Summer Cup. Pachuca y Monterrey perdieron y están al borde de la eliminación. América y Chivas tienen esperanzas… Increíble lo ocurrido a Canadá (el equipo de la pionera Christine Sinclair), vigente campeona olímpica. En París 2024 la entrenadora Bev Priestman perdió la cabeza y decidió espiar con drones a Nueva Zelanda, ella y su federación recibieron severo castigo, pero ninguno como el bochorno y la vergüenza.