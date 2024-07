A

unos 100 días de las elecciones nacionales (tal vez las últimas, según uno de los contendientes) todo y nada ha cambiado. Que Joe Biden finalmente haya aceptado que tenía que retirarse de la contienda generó un enorme alivio, y la aparente coronación de Kamala Harris en su lugar está cambiando el panorama electoral ante la creciente amenaza de un retorno de Donald Trump al poder.

Pero permanece la misma amenaza. El ex presidente de nuevo reveló más evidencia de su propósito antidemocrático al declarar el viernes ante un mitin de una agrupación cristiana ultraderechista que si estos simpatizantes votan para regresarlo a la Casa Blanca este noviembre, “ya no tendrán que votar más, mis bellos cristianos… En cuatro años, no tendrán que votar de nuevo. Ya lo tendremos arreglado tan bien, ya no tendrán que votar”, declaró. Críticos recordaron que hace unos meses había declarado que si regresa a la Casa Blanca sería un dictador a partir del primer día .

Para todos aquellos, incluyendo demasiados progresistas en América Latina, que argumentan que a fin de cuentas no hay gran diferencia entre las opciones políticas estadunidenses, que son iguales e incluso algunos que descuentan el peligro de uno de los contendientes porque es diablo conocido , sencillamente están nutriendo justo lo que la derecha está cultivando: todo es aceptable, incluyendo una opción fascista.

Un triunfo de la ultraderecha tendrá consecuencias devastadoras para los paisanos aquí junto con los estadunidenses progresistas que son potenciales y actuales aliados de los que promueven la lucha contra la derecha en el mundo y que se atreven a insistir en que otro mundo es posible. Una derrota aquí será una derrota para todos por tratarse del superpoder.