esde la semana pasada, cuando aparecieron detenidos en Estados Unidos El Mayo Zambada y El Chapito Joaquín Guzmán López, todos (o casi) nos convertimos en el Agente 007 y tenemos una versión de los hechos. La más descabellada es que El Mayo está en Paris hospedado en el hotel Ritz de Plaza Vendôme y asiste disfrazado a los Juegos Olímpicos. También el autor de esta sección tiene su hipótesis. 1) Creo que El Mayo efectivamente fue detenido y llevado a Estados Unidos contra su voluntad como asegura su abogado Frank Pérez. 2) También es creíble su información: el chapito Guzmán López le tendió una emboscada y hombres con uniforme militar la ejecutaron. 3) Dudo que el gobierno mexicano haya sido ajeno a la captura. Más bien me inclino a suponer que no quiere atraer las venganzas que probablemente se desatarán; preferible que sean entre narcos y no contra las autoridades. 4) El proceso electoral no ha terminado, el presidente López Obrador está haciendo entrega en vivo de su administración a su sucesora, Claudia Sheinbaum, todo se desarrolla pacíficamente y hay que cuidar que siga así hasta la transmisión de poderes y más allá.

El avión misterioso

Continúo en plan de Agente 007 con mi desvelada elucubración. 5) No creo que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, erró al informar sobre el tipo de avión, tripulación y pasajeros en que se llevaron a los capos. Sospecho que fue un despiste y hasta Peniley Ramírez mordíó el anzuelo, es una buena reportera, pero le falta conocer más de los maquiavelismos mexicanos. 6) En realidad transportaron a los capos en una avioneta Beechcraft King Air, no en la cessna del gringo Larry Curtis Parker. Quedó involucrado innecesariamente, se llevó una buena lección, muchos vienen a hacer en México, en materia de caza y pesca, lo que las leyes de su país prohíben. 7) La captura sirvió al presidente Biden para ufanarse de su lucha contra el fentanilo y más servirá a Kamala Harris en los debates con Trump. 8) Al último, es intrigante que el gobierno no haya emitido ninguna declaración de inconformidad por la acción de agentes de Estados Unidos en territorio nacional; desde luego, no como la defensa que hizo del general Cienfuegos, pero al menos una notita discreta dirigida al embajador Ken Salazar. Todo hace clic.