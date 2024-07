En respuesta a la información proporcionada por la Facultad de Filosofía y Letras, es preciso aclarar que: la comisión Tripartita Autónoma funciona sólo con dos profesoras y una trabajadora, por lo que no tiene la representación del alumnado y está incumpliendo con los acuerdos de la toma feminista de 2019.

También, hay que subrayar que en todo esto la derecha hispana y latinoamericana trató de incidir en los comicios de esa nación apoyando a los opositores de Maduro a partir de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA). Pero sus intentos fueron frustrados al no dejar que ex presidentes latinoamericanos –incluido Vicente Vox– y políticos del Partido Popular español participaran como observadores críticos .

No obstante, con las evidencias recabadas en esa averiguación acudí ante la autoridad judicial local y desestimó de forma absurda las pruebas que presenté, incluso la misma declaración de quien en su momento se dijo víctima y que me excluye de haber intervenido en los hechos, así como la prueba técnico científica consistente en el pericial médico sicológico del Protocolo de Estambul, que prueba la tortura de que fui objeto por mis captores.

Debo señalar que he sostenido una lucha tenaz y sin descanso en contra de las autoridades ministeriales y judiciales de Morelos, que al parecer son un solo cuerpo de intereses, con el objeto de que se reconozca que fui condenada por esos mismos poderes a pasar 25 años de prisión por un delito grave fabricado por agentes corruptos.

Los nuevos perfiles contratados en el segundo semestre de 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 no fueron revisados de manera colegiada y no respeta el Reglamento de contrataciones y recontrataciones, ya que la comisión no es un comité académico. Es decir, son asignaciones discrecionales por las dos profesoras de dicho órgano y la encargada de la Unidad de Género y Comunidad. ¿El consejo técnico realmente revisa los perfiles de mil 696 docentes cada semestre?

Se le ha señalado a la incompleta Tripartita y a la administración que el compromiso de participación adquirido es una buena intención, pero no es vinculante laboralmente. Cabe señalar que es trabajo no pagado, incongruente con las reflexiones feministas, y que se ha usado para no recontratar a maestros. Asimismo, se ha despolitizado la lucha feminista en nuestra facultad, burocratizándola. ¿Dónde quedó la ética comunitaria pactada con las paristas?

Lena Brena, docente de la FFL

Grupo de motociclistas transita sin precaución en la noche, denuncia

En alusión a la nota publicada ayer sobre la detención de 17 motociclistas en la alcadía Cuauh-témoc que agredieron a las personas, felicito a las autoridades de seguridad por su trabajo.

Además, pido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que ponga atención a un grupo de motociclistas que los fines de semana, desde hace varios meses, en la noche transita por el Eje Central Lázaro Cárdenas pasándose los altos de forma sistemática sin importar que los vehículos cruzan con el semáforo en verde y cuando los peatones tienen el paso. Son un peligro real y no he visto que ninguna patrulla los detenga.

Fernando Ortiz

Hannes Meyer y el movimiento moderno radical

Hago una cordial invitación para que asistan a la primera presentación en nuestro país del libro Architect Hannes Meyer and radical modernism. A biography (El arquitecto Hannes Meyer y el movimiento moderno radical. Una biografía) del autor Georg Leidenberger. La cita es el miércoles 31 de julio a las 16:15 horas, en la Sala Quetzalcalli, Edificio H, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa. Habrá excelentes presentadores y contaremos con la presencia del autor. Pueden seguir la transmisión en vivo en el canal División CSH UAMI en YouTube

Javier Rivera R.

Presentan poemario Dos terruños

Se invita a la presentación del poemario Dos terruños, de Eduardo Mosches, con la participación de Hermann Bellinghausen, Carmen Nozal, Julia Santibañez ,Luis Tovar y el autor. En la música y el canto:Nahuel Porcel de Peralta .

Miércoles 31 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes