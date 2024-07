Siguen desplazamientos

Autoridades de esa demarcación informaron que todavía el sábado llegaron varios mexicanos huyendo de la violencia.

La mayor parte de refugiados están en albergues ubicados en Ampliación Nueva Reforma, Jocotitán y otras comunidades, donde se les está brindando ayuda humanitaria, pero también hay personas en casas de familias que les han dado albergue , apuntó una fuente que pidió anonimato.

Cuilco, que se localiza a 18 kiló-metros de Amatenango de la Frontera, ha acogido a personas que huyeron de sus comunidades a consecuencia de la violencia, señaló.

Platiqué con uno de los desplazados y me dijo que no les dieron oportunidad de sacar cosas, que él tiene dos carros y los dejó. Salieron con lo que pudieron. No les avisaron que debían hacerlo. En algunas localidades les dieron 24 horas para dejar su pueblo. A ellos no, sólo los llegaron a rafaguear y salieron como pudieron , expuso la fuente.

Me dijo que estuvo cansado y agotador el viaje porque salieron caminando por la montaña, ya que las carreteras están bloqueadas. Primero llegaron a la municipalidad y de ahí a Ampliación Nueva Reforma, que está a entre una hora y media y dos horas de camino en vehículos de doble tracción .

Manifestó que personal de Migración de Guatemala ofreció a los desplazados documentos para permanecer legalmente en esa nación, y las autoridades de Cuilco y de Huehuetenango les proporcionan ayuda humanitaria.