Lunes 29 de julio de 2024, p. a10

París. Francia celebra un oro en la natación después de 12 años. Leon Marchand desató una fiesta ante más de 13 mil espectadores en La Defense Arena al romper un récord olímpico del emblemático Michael Phelps e imponerse en los 400 metros estilo combinado; hazaña que lo impulsa cual nuevo ídolo mundial.

La técnica y velocidad que demostró Marchand en el agua fue tan extraordinaria que superó por más de cinco segundos a su rival más cercano. El francés se coronó con un tiempo de 4:02.95 minutos, que le permitió superar la marca impuesta por Michael Phelps en Pekín 2008.

El propio Tiburón de Baltimore fue uno de los miles de espectadores que festejó de pie y con una ovación la hazaña de Marchand. Para Francia, la medalla también es histórica, pues desde Londres 2012 no ganaban una prueba en la natación.

Los esfuerzos del japonés Tomoyuki Matsushita le alcanzaron para conseguir la plata con 4:08.62 minutos, 5.67 segundos por detrás del oro, mientras el estadunidense Carson Foster se quedó con el bronce con 4:08.66 minutos.

El triunfo avasallador de Marchand no fue fortuito. El francés, quien entrena con Bob Bowman, ex guía de Phelps, ya poseía cinco coronas de los Mundiales de 2022 y 2023, pero la gloria olímpica lo esperaba en casa. Rodeado de un mar de banderas francesas, el nadador de Toulouse demostró que no resiente el peso de las expectativas para su travesía al estrellato olímpico. Soñé con esto. Absorbí la energía del público, fue fantástico, ya quiero volver a competir , afirmó el sonriente nadador de 22 años.

Peaty, destronado

En un retorno después de enfrentar crisis de depresión y alcoholismo, el británico Adam Peaty, quien llegó como estrella de la natación, cedió la corona en los 100 metros pecho después de haber ganado en las dos ediciones olímpicas anteriores: Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

El italiano Nicolo Martinenghi logró un sorprendente primer título olímpico con un tiempo de 59.03 segundos, sólo 0.02 por delante de Peaty y también del estadunidense Nic Fink, que compartieron la plata. El chino Qin Haiyang, ganador de las tres pruebas individuales de braza en el Mundial de 2023, terminó en el séptimo lugar con 59.50.

Los 100 metros mariposa femenil tuvieron un trepidante cierre. La estadunidense Torri Huske se impuso con un tiempo de 55.59 segundos por delante de su compatriota y plusmarquista mundial Gretchen Walsh (55.63), mientras el bronce fue para la china Yufei Zhang (56.21).