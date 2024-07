De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 29 de julio de 2024, p. 9

Tres esperanzas olímpicas de la gimnasia mexicana terminaron en desilusión. Alexa Moreno llegó a París con una lesión en la rodilla derecha y se marchó sin poder probarse en una final. Mientras, en vísperas de su debut, Natalia Escalera se rompió un ligamento de la pierna izquierda que dejó una emotiva imagen de llanto. Lo de Ahtziri Sandoval fue también un caso de ligamentos rotos.

De esta forma, México tuvo una presentación marcada por caídas, lesiones y un adiós inesperado.

Lesionarte un día antes de tu participación es complicado, venía con la intensión de hacer algo diferente, mis rutinas eran distintas, quería probar algo nuevo , declaró Moreno al término de su participación en la primera subdivisión en la Arena Bercy.

Alexa, quien tuvo una caída en la viga de equilibrio, se quedó a un lugar de clasificar a la final de la prueba de salto de caballo, en la cual terminó en noveno sitio; resultado que la coloca como la primera reserva.

Aunque pudo poner en riesgo su salud, Escalera decidió salir a la competencia para ejecutar su rutina en las barras asimétricas que, aunque logró terminar, al momento de aterrizar se pudo ver en su rostro el dolor intenso que sentía por lo que tuvo que ser auxiliada por su entrenador para salir del escenario.

A pesar de tener un ligamento roto y un desgarre, Sandoval no titubeó y obtuvo las mejores calificación de las tres gimnastas mexicanas. No pudo evitar fallas en el salto de caballo, pues no aterrizó de la mejor manera en sus dos intentos y cayó en ambas ocasiones.

La gimnasta estadunidense Simone Biles regresó a unos Juegos Olímpicos ovacionada en grande en la Bercy Arena, la cual vio de nuevo sonreír a la estrella campeona olímpica en Río 2016. En esta ocasión fue la mejor de la clasificatoria y peleará por cuatro medallas.